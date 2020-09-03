Последние новости на утро 3 сентября 2020: Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Последние новости на утро 3 сентября 2020 года. Фото: REUTERS

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил коллегу из Москвы с 75-летием Победы во Второй мировой войне. Он сообщил о готовности КНР вместе с РФ и дальше «прилагать усилия ради того, чтобы последующие поколения могли жить на планете, где царят всеобщие мир, безопасность и процветание».

Си Цзиньпин также пообещал развивать всесторонне стратегическое партнерство с нашей страной, защищать итоги Второй мировой войны и справедливый международный порядок.

Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео сравнил «угрозы», якобы исходящие со стороны нашей страны и КНР. Глава американского внешнеполитического ведомства пришел к выводу, что Китай для Соединенных Штатов все-таки гораздо опаснее, чем Россия.

А заместитель его помощника по делам Европы и Евразии Джордж Кент. пригрозил Москве ухудшением отношений с Вашингтоном из-за Белоруссии. По его словам, это произойдет в случае «открытого силового вмешательства» Россию в ситуацию с протестами.

К слову, белорусская оппозиция за последнее время предприняла несколько попыток связаться с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, чтобы «объяснить свою позицию», однако ответа на свои запросы пока не получил. Об этом рассказала член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Она также сообщила, что добивается встречи с главой МИД республики Владимиром Макеем. Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой сказал, что в планы российской стороны встречи с представителями КС пока не входят.

Еще одна новость из США: Трамп решил лишить федерального финансирования города, власти которых, по его мнению, приняли недостаточно мер, чтобы остановить «анархию, насилие и разрушения» во время вспыхнувших в стране массовых протестов против расизма. Такое решение он объяснил нежеланием тратить деньги налогоплательщиков на «зоны анархии». В немилость к президенту попали Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд.

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