Россия оказалась на 23 месте в рейтинге качества элит

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты университета Санкт-Галлен в Швейцарии опубликовали рейтинг качества элит, оценивающий четыре фактора: экономические власть и ценность, а также политические власть и ценность.

Первое место в нём занял Сингапур, набрав 68,5 балла. На втором и третьем местах оказались Швейцария и Германия с 64,9 и 64,2 балла соответственно. Четвёртое место заняла Великобритания, качество элит которой оценили в 63,9 балла. Пятёрку замкнули США (63,4 балла).

Россия в списке оказалась на 23 месте из 32, набрав одинаковое количество баллов с южноафриканской страной Ботсвана - 48,9.

В результатах исследования говорится о том, что внутриполитическая ситуация и геополитическая обстановка в России подталкивает элиты "ближе к властям, что оставляет им меньше возможностей для увеличения ценности".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Россия опустилась на пять позиций в рейтинге лучших экономик. составленном в Международном институте управленческого развития (IMD). В 2019 году Россия занимала 45-е место, а в 2020 году - 50-е.