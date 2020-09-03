Сергей Шойгу рассказал о сайте, посвященном сбору данных о жертвах атаки на корабль "Армения"

РГО создало сайт для сбора данных о жертвах на корабле "Армения", погибших в 1941 году

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал в интервью "Комсомольской правде" и РИА Новости, которое будет опубликовано на сайте kp.ru, о специальном ресурсе, посвящённом сбору данных о жертвах атаки гитлеровской авиации в 1941 году на корабле "Армения".

Он призвал всех родных погибших в результате трагедии прислать на созданный РГО сайт данные о них.

Теплоход "Армения" был затоплен немецкой авиацией у побережья Крыма. Фото: предоставлено Центром подводных исследований РГО

- Да, это одна из наших целей. Данные о числе погибших совершенно разные — от 4,5 до 10 тысяч. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к тем, кто так или иначе знает о том, что его родственники погибли на «Армении»: если в семейных архивах есть какая-то информация — присылайте нам документы, адреса, имена. Специально для этого мы создали сайт — teplohodarmenia.ru, - сообщил Шойгу.

Санитарно-транспортное судно "Армения" потерпело крушение во время эвакуационного рейса 7 ноября 1941 года в Чёрном море недалеко от Ялты.

Судовой колокол, при помощи которого удалось идентифицировать "Армению". Фото: предоставлено Центром подводных исследований РГО

На борту теплохода были пациенты эвакуированных госпиталей, сотрудники пионерского лагеря «Артек», врачи и беженцы. Людей было так много, что им приходилось стоять даже на верхних палубах. Их списки либо никто не вёл, либо они не сохранились. Однако известно, что на корабле было от 4,5 до 10 тысяч человек.

Мирное судно была атаковано гитлеровской авиацией. Спастись не удалось почти никому, а дело о гибели "Армении" засекретили.

Теплоход обследовали при помощи глубоководного аппарата. Фото: предоставлено Центром подводных исследований РГО

Останки корабля не могли найти почти полвека, пока в 2017 году российским ВМФ не была обнаружена магнитная аномалия в районе крушения. Только в апреле 2020 года эксперты подтвердили - "Армения" найдена.

Полный текст совместного интервью РИА Новости и "Комсомольской правды" выйдет на сайте kp.ru в пятницу, 4 сентября.