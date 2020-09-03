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Экономика

Правительство России попросили продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

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Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Борис Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

Борис Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить антикризисные меры, принятые на фоне пандемии коронавируса, до конца 2021 года. Соответствующее письмо он направил главе кабмина Михаилу Мишустину.

В послании Титова предлагается продлить действие отсрочек по налогам и взносам не только для тех отраслей бизнес, которые были признаны пострадавшими, но и "для всех остальных предприятий, если их выручка за второй-третий кварталы 2020 года сократилась на 30% и более по сравнению с выручкой за четвертый квартал 2019 года - первый квартал 2020 года".