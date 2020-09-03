Россия возобновляет авиасообщение с еще тремя странами

Границы России закрыты из-за пандемии коронавируса с 27 марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, сказано в распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованном на сайте кабмина.

Также уточняется, что в столицу Египта Каир будет летать три рейса в неделю, в Дубай - два рейса в неделю, а в аэропорт Велана республики Мальдивы будет совершаться два рейса в неделю.

В постановлении сказано, что Россия также увеличивает количество перлётов со Швейцарией. Теперь между странами будет летать четыре рейса в неделю: два перелёта российской авиакомпанией из Москвы в Женеву и обратно, а ещё два - швейцарскими авиалиниями из Цюриха в Москву и обратно. До этого рейсы совершались один раз в неделю.