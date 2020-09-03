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Правительство открыло границу для ещё одной категории россиян

Также кабмин ввёл послабления на въезд в Россию для иностранцев
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений

Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне могут без ограничений выезжать за границу к родственникам, которым необходим уход, сообщается в опубликованном на сайте кабмина распоряжении председателя правительства Михаила Мишустина. Ранее они могли выезжать за пределы страны только один раз в месяц.

Кроме того, иностранцы, чьи родственники в России нуждается в опеке, также смогут теперь без ограничений въезжать в страну.