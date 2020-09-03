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Добровольцы первого этапа испытаний вакцины от коронавируса центра "Вектор" покинули стационар

Ни у кого из участников исследования нет жалоб на состояние здоровья
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Участники первого этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса центра "Вектор" покинули стационар

Участники первого этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса центра "Вектор" покинули стационар

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все девять участников первого этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной вирусологическим центром "Вектор", покинули стационар, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что все участники испытания чувствуют себя хорошо.

- 31.08.2020 года девять добровольцев первого этапа были вакцинированы повторно вакциной научного центра "Вектор" Роспотребнадзора и 01.09.2020 года выписаны из стационара. Таким образом все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар, - сказано в заявлении Роспотребнадзора.

Напомним, вакцину, созданную в центре имени Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Препарат стал первой в мире вакциной от коронавируса.

Отдельный препарат разрабатывают специалисты новосибирского центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора "Вектор". 17 августа центр сообщил о начале второго этапа испытаний вакцины.