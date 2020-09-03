Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус перед игрой против Сербии

Сборная России готова к матчу против Сербии. Фото: REUTERS

Сегодня, 3 сентября, сборная России по футболу проведет свой первый за семь месяцев матч. Впервые после завершения отборочного турнира Евро-2000 и перерыва из-за коронавируса команда Станислава Черчесова сыграет на своем поле. В соперниках у нас - сборная Сербии и россиянам предстоит поединок в рамках Лиги Наций УЕФА. Из-за ограничений по коронавирусу на трибунах стадиона "Динамо" сегодня не будет вообще никаких зрителей. И перед игрой наша команда в полном составе сдала тесты на коронавирус:

- По итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией, - сообщила пресс-служба сборной России по футболу.

Напомним, что матч пройдет сегодня, 3 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.