В США полицейский вновь застрелил афроамериканца

В Вашингтоне полицейский застрелил афроамериканца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столице США, Вашингтоне, офицер полиции застрелил афроамериканца, когда тот пытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов, сообщает телеканал WJLA со ссылкой на главу полиции города Питера Ньюсэма.

Полиции сообщили о вооружённых людях в припаркованном автомобиле. Когда полицейские приехали на место, сидевшие в машине люди попытались сбежать, но один из сотрудников выстрелил в мужчину, которого посчитал вооружённым.

Раненого госпитализировали, но врачи смогли только констатировать смерть. Мужчину пока не опознали. Около припаркованного автомобиля нашли несколько единиц оружия.

Местные жители сообщают, что афроамериканца убили выстрелом в спину, рассказал представитель городского совета Трейон Уайт. Он также отметил, что эта информация ещё не подтверждена, и требуется изучения записей с камер наблюдения.

Сайт KP.ru также сообщал о подобном инциденте 21 августа. Полиции города Лафайетт сообщили о мужчине, попытавшемся зайти в магазин с ножом. Прибывшие полицейские сначала пытались остановить его электрошокерами, но затем выстрелили в мужчину около десяти раз. 31-летний Трейфорд Пеллерин умер в больнице.