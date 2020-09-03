Глава Чувашии Олег Николаев намерен повысить финансовую грамотность населения

Об этом был подписан специальный документ, предопределяющий вектор развития региона - в частности повышение финансовой грамотности в Чувашской Республике на ближайшие три года (2020–2023 годы).

Программа будет внедрена на всей территории Чувашии, включая малые города, сельскую местность и даже труднодоступные населенные пункты.

Глава региона Олег Николаев уверен, что благодаря этому у местных жителей появятся навыки ведения личного бюджета, понимание, как должно происходить управление денежными средствами и куда лучше инвестировать капитал, возникнет стремление повысить свое благосостояние и – как следствие внутренних перемен - изменится качество жизни. Особенно важна эта грамота для подрастающего поколения, за которым будущее, и важно, чтобы росли компетентные, финансово покованные люди, знающие цену рублю, умеющие его заработать и правильно им распорядиться. Кроме того, образованными людьми сложнее манипулировать, что убережет многих от посягательств мошенников.

Соглашение о сотрудничестве по повышению финансовой грамотности в Чувашской Республике подписали заместитель Министра финансов Российской Федерации Тимур Максимов, врио Главы Чувашии Олег Николаев, первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов и Председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Анатолий Аксаков уверил, что и Минфин России, и Центробанк России на уровне самых высоких руководителей стремятся помогать республике и создавать все условия, чтобы финансовые ресурсы шли в финансово грамотный регион и давали плоды. Инвестиционная привлекательность Чувашской Республики должна неизбежно повыситься.