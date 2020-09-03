МВД не поддержало торговлю алкоголем в онлайн-магазинах

В МВД не поддержали торговлю спиртным в интернете Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В МВД не поддержали законопроект, разрешающий торговлю спиртным в Интернете. Инициатива была заявлена Минфином, но в полиции уверены, что данное послабление может привести к пагубным последствиям.

В отзыве на законопроект сказано, что новый канал реализации повысит доступ алкоголя для потребителей, а значит, спровоцирует рост преступности. К тому же, велик риск, что спиртное будут заказывать несовершеннолетние.

В ведомстве обратили внимание, что покупатель не сможет проверить все сопроводительные документы, которые подтверждают качество продукции. К тому же, в условиях снижения платежеспособности населения в отношении курьеров могут совершаться противоправные действия.

Законопроект Минфина не первый год рассматривается в правительстве. Но учитывая негативный отзыв от МВД, высок риск, что документ будет заблокирован.

В пресс-службе Минфина "Известиям" отметили, что пока законопроект находится на рассмотрении. Согласно документу, к торговле предлагается допускать только те компании, которые имеют лицензии на продажу спиртного, торговля может вестись только на сайте данных фирм.

3 сентября член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним. Копия письма общественника на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, пишет RT.