"Народ уже вынес мне приговор": Ефремов собирается признать вину в ДТП

Эльман Пашаев рассказал о планах Ефремова признать свою вину в ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актёр сегодня признает свою вину.

- Я заслуженный артист народа, народ уже вынес свой приговор мне, - такой диалог состоялся у актёра с защитником, сообщила из зала суда корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова.

Сайт KP.ru сообщал, что в начале заседания суда по делу об аварии в центре Москвы, актёр объявил себя виновным.

Прокуратура на суде заявила, что вина Ефремова доказана. На сайте KP.ru также опубликована речь прокурора с доказательствами вины артиста.

Напомним, ДТП на улице Смоленская площадь произошло вечером 8 июня. Ефремов выехал на полосу встречного движения и врезался в белый фургон, за рулём которого сидел 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров. К утру он скончался от полученных травм.