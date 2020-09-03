По поручению Губернатора Василия Орлова Амурская область дополнительно закупит 20 новых "скорых"

В Приамурье закупят 20 новых скорых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приамурье обновят автопарк сельских больниц: глава региона Василий Орлов распорядился дополнительно приобрести 20 новых автомобилей «скорой помощи» и передать их лечебным учреждениям. Соответствующее поручение областному минздраву губернатор дал в ходе рабочей поездки по Константиновскому району после беседы с водителем сельской амбулатории.

Водитель Владимир Пузатых работает на «скорой» в Константиновской больнице. Общаясь с губернатором на личном приеме граждан, он рассказал: четыре машины, обслуживающие сельские амбулатории, постоянно ломаются. Автомобили были выпущены еще в 2003-2006 годах, и возможности заменить их пока нет. Всего в гараже районной больницы 17 машин. По словам главы областного Минздрава Светланы Леонтьевой, в этом году Константиновская больница уже получила один новый автомобиль, еще одна «скорая» поступит в автопарк в октябре.

- Износ транспорта - закономерное явление, аналогичная проблема есть и в других селах области, - отметил Василий Орлов. - Областному минздраву нужно приобрести 20 автомобилей и передать их в лечебные учреждения, в том числе и Константиновского района.

Ранее губернатор Василий Орлов рассказал о задачах областного здравоохранения главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Глава Приамурья пообщался с министром здравоохранения 25 августа в режиме видеоконференции. В числе основных задач Василий Орлов назвал внедрение систематических первичных медицинских осмотров. Вместе с тем, одна из проблем региона - большие расстояния и низкая плотность населения, как следствие - сложная маршрутизация.

- По здравоохранению действительно есть над чем работать, - подчеркнул Василий Орлов. - Вместе с тем мы выделяем дополнительно значительные ресурсы из областного бюджета на это направление. В прошлом году сделали детскую стоматологию и поликлинику городской детской больницы. Готовим проектную документацию на целый ряд крупнейших по численности прикрепленного населения поликлиник, в следующем году начнем эту работу. 26 ФАПов строим. Подготовлена проектная документация на несколько дорогих объектов, которые потребуют федерального финансирования — это два роддома в Благовещенске и Свободном, онкоцентр в Благовещенске.

Михаил Мурашко отметил успехи региона в работе над оснащением детских больниц.

- Мы посещали одну из них, видим, что деньги регионом вкладываются, - сообщил глава Минздрава РФ. - Важно, что вы планируете выезд в ряд регионов, которые показали хорошие результаты, для обмена опытом и внедрения новых медицинских технологий.