Врио Главы Чувашии Олег Николаев внедряет науку в экономику региона

Врио Главы Чувашии Олег Николаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев обсудили сотрудничество, в том числе возможность организации представительства Академии наук на территории региона, что должно помочь воссоединить научно-исследовательскую работу вузов и инновационную деятельность в конкретных сегментах местной экономики.

Без сомнения, это важный стратегический шаг в сторону дальнейшего экономического развития Чувашии, так как регион заинтересован в фундаментальных научных исследованиях, которые возможно было бы применять на производстве и показывать совершенно иные экономические результаты.

«Нам очень приятно оказаться в числе регионов, подписавших соглашение с Российской академией наук… Убежден, что наша совместная работа придаст новый импульс развитию научных исследований», – высказал уверенность в будущем успехе Олег Николаев.