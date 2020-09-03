В России предложили отменить транспортный налог

В Госдуме предложили отменить транспортный налог Фото: Иван МАКЕЕВ

В России автовладельцев могут освободить от уплаты транспортного налога. Такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Согласно документу, налог планируется отменить с 1 января 2021 года.

Авторы законопроекта отмечают, что отменить транспортный налог необходимо, чтобы избежать двойного налогообложения собственников транспортных средств.

«Они (автовладельцы – прим. ред.) платят акциз, заправляя машины топливом, и еще ежегодно уплачивают транспортный налог. При этом последний исчисляется с учетом мощности двигателя, а не срока эксплуатации автомобиля и других характеристик. В результате транспортный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка. В этом состоит главная несправедливость, которую необходимо устранить», - цитирует одного из авторов документа депутата Бориса Пайкина «Российская газета».

Инициаторы поясняют, что отмена транспортного налога в России поможет снизить избыточное налогообложение.

Напомним, ранее с аналогичной идеей выступил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев. В августе он также предложил отменить транспортный налог с 2021 года, передает RT.