Вина Михаила Ефремова в смертельном ДТП доказана

Прокурор заявила, что вина Ефремова в смертельном ДТП доказана Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прокурор заявил, что вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана.

- Вечером 8 июня Ефремов по просьбе знакомого отправился в НИИ Склифосовского. Автомобиль был припаркован у его дома. По его словам, он двигался по Садовому кольцу со скоростью 70-80 км/ч. Что именно привело к ДТП, пояснить не может, так как находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Однако, помнит, как выехал на полосу встречного движения и увидел перед собой фургон белого цвета. Ефремов нажал на тормоз, но автомобиль не успел остановиться, - заявила сотрудница прокуратуры. Её слова передаёт корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова из зала суда.

Прокурор также напомнила, что через некоторое время после аварии Ефремов резко изменил свои показания и "забыл" обстоятельства ДТП.

- Подушка безопасности является одноразовой, поэтому следы на ней доказывают, что в момент ДТП Ефремов действительно сидел за рулём. А ссадина на шее у Ефремова осталась от ремня безопасности со стороны водителя, - зачитывает обвинение, - Слабоумием и другими проблемами психики обвиняемый не страдает. Его "органическое расстройство личности" не мешало ему осознавать опасность своих действий.