Платежный сервис ПСБ признан лучшим в 2019 году

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Проект SoftPOS, занявший первое место в номинации «Платежный сервис», был запущен осенью 2019 года. Он стал первым банковским сервисом в России, который позволил использовать смартфон в качестве терминала для приема платежей. Покупателю достаточно приложить бесконтактную карту к смартфону предпринимателя.

- ПСБ стремится сделать жизнь клиентов – предпринимателей удобнее. Сервис SoftPOS стал оптимальным решением для малого и микробизнеса - торговых точек с небольшой проходимостью, для которых покупка и обслуживание POS-терминала стали бы существенной частью расходов. Наш сервис не только упрощает работу, но и сокращает административные издержки предпринимателей, - заявил Никита Хомутов, замдиректора департамента электронного бизнеса ПСБ.

FINAWARD - ежегодная премия инноваций и достижений в финансовой отрасли. Она присуждается за самые яркие продуктовые и IT-решения.