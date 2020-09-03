Момент смертельного ДТП: Ефремов помнит, как нажал на тормоз

Ефремов помнит, как выехал на полосу встречного движения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артист Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Садовом кольце, в четверг, 3 сентября в Пресненском зале суда заявил, что готов признать свою вину. После выступления артиста слово взяла сотрудница прокуратуры.

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«Вечером 8 июня Ефремов по просьбе знакомого отправился в НИИ Склифосовского. Автомобиль был припаркован у его дома. По его словам, он двигался по Садовому кольцу со скоростью 70-80 км/ч. Что именно привело к ДТП, пояснить не может, так как находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Однако, помнит, как выехал на полосу встречного движения и увидел перед собой фургон белого цвета. Ефремов нажал на тормоз, но автомобиль не успел остановиться», - зачитала сотрудница прокуротуры.

Напомним, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня вечером на садовом кольце. Джим актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон жителя Рязани. Мужчина скончался от полученных травм в НИИ Склифосовского. Ефремову грозит до 12 лет тюремного заключения.