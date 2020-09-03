В России за сутки выявлено 4 995 новых заражённых коронавирусом

За сутки в России полностью выздоровело 5 766 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России зафиксировали 4 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 из 85 российских регионов. Общее число случаев заражения достигло в России 1 009 995, сообщает портал стопкоронавирус.ру.

24% новых заражённых не имели никаких симптомов коронавируса.

Также за прошедшие сутки скончались 114 пациента, всего жертвами коронавируса в России стали 11 528 человек.

Число выздоровевших пациентов за все время пандемии составило 826 935 человек. За сутки в России полностью выздоровело 5 766 человек.

В Москве сегодня, 3 сентября, зарегистрировано меньше тысячи новых заболевших - 690.

Специалисты Роспотребнадзора провели уже 37,4 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Власти наблюдают положительную тенденцию эпидемиологической ситуации в стране. Так, мэр Москвы Сергей Собянин не раз заявлял о том, что коронавирус отступает.

Напомним, российским ученым удалось зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V».