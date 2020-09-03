Банк «Открытие» занял второе место в рейтинге лучших интернет-банков России

Банк «Открытие» вошел в тройку лидеров рейтинга Internet Banking Rank 2020. Список лучших интернет-банков России ежегодно составляет аналитическое агентство Markswebb. В рейтинге 2020 года банк «Открытие» существенно улучшил свои позиции и занял второе место.

Эксперты исследовали онлайн-сервисы 20 крупнейших кредитных организаций России, тестируя их на удобство и функциональность. Аналитики оценивали интернет-банки сразу в двух категориях. Первая - Daily Banking – показывает, насколько удобно пользоваться онлайн-банком, совершая обычные повседневные операции, например, при проверке баланса, переводе денег, погашении кредитов. В этой категории банк «Открытие» вырос на шесть позиций и получил оценку 67,3.

Вторая категория Digital Office оценивает, как в интернет-банке представлены более сложные операции, которые обычно требуют визита клиента в офис. Эксперты проверяли, можно ли через онлайн-сервисы открывать и закрывать продукты, получать выписки и справки, проводить операции по инвестициям и страхованию. В этой категории банк «Открытие» улучшил свои позиции сразу на четырнадцать пунктов и получил оценку 54,9.

По мнению аналитиков Markswebb, за год банк проделал большую работу по развитию дистанционных банковских сервисов. Теперь клиенты «Открытия» могут через интернет-банк оформлять инвестиционные продукты, делать переводы по Системе быстрых платежей, переводить деньги с карты на карту за границу. Расширился функционал по оплате жилищно-коммунальных услуг, в интернет-банке появились аналитика личных финансов и история.

- Развивая направление Digital, на первое место мы поставили клиента и его потребности. Эта стратегия и позволила нам войти в тройку лидеров, - комментирует итоги рейтинга директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский. - За последний год мы проделали действительно большую работу, и нам приятно, что наши усилия получили высокую оценку. Мы добавили в интернет-банк возможность реализовать как простые, но востребованные повседневные задачи, так и более сложные, которые раньше можно было решить только в офисе банка.

По словам Александра Пятигорского, главными целями развития на ближайший год станут дальнейшая персонализация и повышение качества сервиса. Онлайн-банк должен работать так, чтобы не только удовлетворять текущие потребности клиента, но и предвосхищать их.

Чтобы обеспечить беспристрастную оценку, в ходе исследования Markswebb каждый интернет-банк тестировали как минимум пять пользователей, которые раньше им не пользовались. Кроме того, при составлении рейтинга учитывались мнения активных пользователей банковских онлайн-сервисов, а также экспертов в сфере интернет-банкинга.