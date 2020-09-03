Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза и главу КГБ

Лукашенко отправил в отставку двух начальников белорусских ведомств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отправляет в отставку главу Совета безопасности Андрея Равкова и главу КГБ Валерия Вакульчика, сообщил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Нынешний состав правительства работает с 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса.

По данным БелТА, Вакульчик сменил Равкова на посту госсекретаря Совбеза. Иван Тертель стал главой КГБ. До новой должности он руководил Комитетом госконтроля.

Кадровые перестановки в правительстве анонсировались и ранее. После 19 августа глава государства назначил Романа Головченко премьер-министром, а всех чиновников оставил на прежних должностях.

Согласно документу, члены правительства, в том числе руководители силовых ведомств, сохранили свои посты.