Прокурор назвала смягчающие обстоятельства для приговора Ефремову

Прокуратура просит дать Ефремову 11 лет колонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На слушании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова прокурор заявила, что у актёра есть смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей, участие в благотворительности и возмещение вреда потерпевшим. Однако обвинение не увидело раскаяния в поведении Ефремова. Её слова передала из зала суда корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова.

- Первыми шагами к исправлению является осознание свой вины и искренне раскаяние. Их мы не наблюдаем, поэтому обвинение не усматривает, что статью Уголовного кодекса можно смягчить, - заявила прокурор.

Сайт KP.ru сообщил, что обвинение потребовало для Ефремова наказание в виде заключения на 11 лет в колонии общего режима.

Авария произошла вечером 8 июня на улице Смоленская площадь. Ефремов выехал на полосу встречного движения и врезался в белый фургон, за рулём которого сидел 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров. К утру он скончался от полученных травм.