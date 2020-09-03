В России хотят запретить продавать детям безалкогольное пиво

В России могут запретить продажу безалкогольного пива подросткам Фото: Олег ЗОЛОТО

В России могут запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним. С таким предложением выступил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он направил письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

В своем обращении Хамзаев напомнил, что на сегодняшний день продажа безалкогольного пива несовершеннолетним так и не регламентирована.

Общественник добавил, что подростки не должны с детства привыкать к пивному вкусу, чтобы во взрослой жизни не перейти на алкогольный аналог этого напитка. Возможность приобрести безалкогольное пиво может привести к привыканию ребенком к алкоголю, выразил опасение Хамзаев.

Также эксперт добавил, что в безалкогольном пиве допускается содержание алкоголя до 0,5%, а это может негативно сказаться на здоровье ребенка.

«В связи с этим просим вас поддержать целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу безалкогольного пива и пивных напитков лицам, не достигшим 18 лет», — цитирует отрывок из обращения Хамзаева RT.

Напомним, ранее о вреде безалкогольного пива рассказала врач-диетолог Елена Соломатин. Она объяснила, что этот напиток может привести к развитию сахарного диабета у потребителей, передает газета «Известия».