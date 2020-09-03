"Трудный возраст": Михаил Ефремов подаёт в суде сигналы с помощью надписей на футболках

Сегодня, 3 сентября, на Ефремове была одежда с принтом "Трудный возраст". Фото: пресс-служба Пресненского суда

Михаил Ефремов на заседаниях суда по делу о смертельном ДТП в центре Москвы подаёт различные сигналы с помощью надписей на своих футболках, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова.

До этого актёр посещал заседания в футболке с лозунгом "Православие это жизнь" или в бейсболке с надписью "Non Grada" ("Не оценённый"). Сегодня, 3 сентября, на Ефремове была одежда с принтом "Трудный возраст".

Михаил Ефремов в бейсболке с надписью "Non Grada" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайт KP.ru сообщал, что в четверг, 3 сентября, актёр Михаил Ефремов перед очередным заседанием суда признал свою вину в смертельном ДТП.

Прокуратура потребовала наказать его 11 годами лишения свободы в колонии общего режима. При этом прокурор перечислила смягчающие обстоятельства для приговора Ефремову, но заключила, что смягчения статьи УК не произойдёт, поскольку актёр не раскаивается.