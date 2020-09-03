В АТОР назвали страны, которые готовы принимать россиян

В АТОР перечислили страны, которые готовы принимать россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция стала еще одной страной, которая заявила о готовности принимать россиян. Авиасообщение с ней пока не открыто, но этот вопрос в скором времени должен быть решен. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) завивили, что для посещения Греции россиянам необходимо будет иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19 на английском языке, при этом тест должен быть сделан не ранее, чем за три дня до вылета.

«Такую же справку от туристов из России требуют Болгария, Румыния, ОАЭ, Мальта, Швеция, Бельгия, Испания, Албания и Северная Македония, с которыми тоже нет прямого авиасообщения», - цитирует исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе «Российская газета».

Эксперт добавила, что попасть в эти страны россияне могут уже сейчас благодаря стыковочным рейсам, однако гарантий о безопасном отдыхе и своевременном возвращении на родину пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Обязательной обсервации в этих странах нет, но нужно заранее пройти тест на коронавирус. Также специалисты рекомендуют обязательно оформить медицинскую страховку перед поездкой.

«По этим странам действуют требования о наличии ПЦР-теста, и, конечно, мы рекомендуем, чтобы обязательно была медицинская страховка. Все страховки, даже стандартные, покрывают лечение от коронавируса», — цитирует вице-президента АТОР Дмитрия Горина телеканал «360».