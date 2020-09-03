С продажи подержанных товаров предложили брать налоги

Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и "Юле" Фото: "КП" Архив

В России предложили облагать продажу подержанных вещей на сайтах Avito и "Юла" налогом на доходы физических лиц в размере 13%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявление Министерства финансов.

При этом в Минфине опровергли такую информацию и отметили, что Налоговый кодекс предусматривает освобождение от НДФЛ при продаже имущества со сроком владения более трёх лет, сообщает ТАСС. Также в ведомстве отметили, что доход от продажи поддержанных вещей обычно меньше, чем сумма, которая была потрачена при их покупке.