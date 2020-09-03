Курс рубля на 3 сентября 2020: доллар - 75,51, евро - 88,99

Курс евро снизился до 88,99 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская биржа вновь открылась 3 сентября 2020 года. Курс рубля потерял к доллару, который вырос на 0,13% - до отметки в 75,51 рубля, но вырос по отношению к евро - на 0,4%(88,99 рубля).

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Уже через 16 минут доллар торговался по 75,83 рубля (+0,55%), а курс евро перешел в «зеленую» зону и вырос на 0,2% - до 89,53 рубля.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По состоянию данных на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился 0,06% и достиг 2954,62 пункта, а индекс РТС - на 0,03%, до 1234,42 пункта.

Через 10 минут индекс Мосбиржи торговался уже на уровне 2962,59 пункта (+0,21%), а РТС - на уровне 1231,39 пункта (-0,28%).

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизился на 1,2% - до $43,9 за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI находилась на отметке в $41,49 за баррель, что на 0,86% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Падение рубля специалисты характеризуют востребованностью валют среди бизнесменов ведущих работу за рубежом.

Ранее было отмечено, что курс евро и доллара в августе поднялся до своих рекордных отметок.