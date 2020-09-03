Заморозки придут в некоторые регионы России в ближайшие дни

Ожидаются заморозки в некоторых регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что заморозки прогнозируются в ближайшие дни в ряде регионов России.

Синоптик отметил, что приход осени подразумевает понижение температур в континентальных субъектах страны.

«Поступают холодные воздушные массы с севера, но демпфировать (т.е. компенсировать. – Прим. ред.) этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается», – сказал Вильфанд.

Так, в ближайшее время на востоке европейской части России дни ожидается понижение температур до минус 2 градусов.

«Также в Свердловской, Пермской, Челябинской областях будут заморозки, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье тоже будут заморозки до минус 2 градусов», – подчеркнул Вильфанд.

Заморозки в некоторых регионах наступят из-за антициклона над центром европейской России. Он обеспечивает приток холодных масс по периферии страны.

«Заморозки также будут в Карелии – до минус 2. Будут еще заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке)», – рассказал Вильфанд.

Кроме того, понижение температуры прогнозируется в Костромской области, сообщает РИА Новости.

Ранее синоптики заявляли, что осень в России намечается теплая, а в некоторых регионах с аномальной температурой. В следствие чего продлится бархатный сезон на российском побережье.