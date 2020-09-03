Кремль не воспринимает обвинения от Германии по ситуации с Навальным в свой адрес

Песков прокомментировал заявление Берлина по ситуации с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не склонна воспринимать обвинения по ситуации с Навальным в свой адрес.

Таким образом, Кремль ответил на слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что в крови оппозиционера нашли яд типа "Новичок". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что Россия, не будучи знакомой с результатами анализов и тестов, не может давать свою оценку.

«По всей видимости, если федеральный канцлер делает такие заявления, значит, имеются какие-то существенные результаты исследований специалистов», - сказал он.

Напомним, что Алексея Навального экстренно доставили из аэропорта Омска в Больницу№1. Оппозиционеру стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс Томск-Москва. Врачи в России диагностировали у него нарушение обмена веществ.

Через несколько дней, по настоянию супруги Навального, блогера перевели в берлинскую клинику Шарите.