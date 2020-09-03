Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии

Патрульный самолет Норвегии был перехвачен МиГ-31 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 3 сентября, российские радиолокационные системы засекли цель, которая двигалась в сторону российских границ в районе Баренцева моря.

На перехват вылетел истребитель МиГ-31. Экипаж российского самолета идентифицировал цель, как патрульный самолет Норвегии Orion.

После того, как Orion был обнаружен экипаж норвежского воздушного судна развернулся в противоположную стороны, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

После выполнения задания МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», - сказали в НЦУО.

Отмечается, что полет российского истребителя «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Нарушения госграницы России норвежским самолетом не допущено.

Напомним, что МиГ-31 уже не раз поднимались для опознания и перехвата цели, приближающихся к государственным границам. Так, 13 августа российский экипаж опознал американский самолет разведчик, который приближался к границам России со стороны Баренцева моря.