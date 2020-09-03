Главный токсиколог Омской области рассказал о состоянии Навального после госпитализации

Специалист заявила, что все в анализах Навального говорило о внутренних патологиях организма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние Алексея Навального после госпитализации в Омске указывало на внутренние патологические процессы в организме, заявил заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Эксперт также отметил, что если бы Навального отравили "Новичком", находившиеся рядом люди тоже пострадали бы. Причиной его тяжелого состояния послужил какой-то "внутренний пусковой механизм", заявил специалист. Его слова приводит РИА Новости.

Сабаев также отметил, что фосфорорганические соединения настолько токсичны, что ими нельзя отравить одного человека. Токсиколог подчеркнул, что российские врачи не согласны с версией об отравлении Навального. На их взгляд, первичной причиной ухудшения состояния здоровья политика стали тяжёлые метаболические нарушения, не характерные для токсичного отравления фосфорорганическими соединениями.

Ранее Берлин сообщил, что немецкая лаборатория Бундесвера якобы нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Германия сообщила о своём намерении проинформировать Евросоюз и НАТО о новых данных по делу Навального.

Напомним, политику стало плохо во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Самолёт экстренно посадили. В больнице Навальный впал в кому. Спустя почти двое суток по инициативе жены и брата его транспортировали в немецкую клинику "Шарите".