Лукашенко: Половина белорусской армии стоит вдоль государственных границ

Белорусские военные стоят по всему периметру государственных границ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России заявил, что белорусская армия стоит вдоль государственных границ. Лидер республики отметил, что держащие пост военные в данный момент на рубежах страны, являются половиной от общего военного состава.

Он отметил, что эта мера является крайней из-за неспокойной обстановки на западе страны.

«Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат», - приводит его слова на встрече с Михаилом Мишустиным агентство БелТА.