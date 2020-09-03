Глава СВР Нарышкин не исключает фальсификации в отравлении Навального

Нарышкин допустил провокацию западных спецслужб в ситуации с Навальным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что произошедшее с политиком Алексеем Навальным могло быть провокацией западных спецслужб и не исключает, что "отравление" Навального сфальсифицировано.

- Заявление представителей Германии вызывает у России больше вопросов, чем ответов, - добавил глава СВР.

Он также отметил, что врачи в Омске, где Навальный был экстренно госпитализирован после приступа в самолёте, провели экспертизу и гарантировали отсутствие каких-либо отравляющих веществ в организме политика.

Сайт KP.ru сообщал, что в среду, 2 сентября, власти Германии сообщили о нахождении в организме Алексея Навального вещества группы "Новичок". Берлин заявил, что проинформирует о случившемся Евросоюз и НАТО.

Напомним, Алексею Навальному стало плохого в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Рейс посадили в Омске, врачи скорой помощи доставили Навального в клинику. Через два дня политика транспортировали в Берлин, в клинику "Шарите". До сих пор он остаётся в коме.