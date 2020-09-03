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Родные погибшего в ДТП получили от Михаила Ефремова по 33 копейки

Пострадавшая сторона посчитала, что боль утраты не искупить большими деньгами
Алена МартыноваАлена МартыноваАленаМартынова
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Ефремов выплатил пострадавшей стороне ущерб

Ефремов выплатил пострадавшей стороне ущерб

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Пресненском суде Москвы идет очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер заявил, что готов признать вину. В процессе стало известно, что артист уже выплатил моральную компенсацию пострадавшей стороне.

Тот самый 1 рубль, заявленный в качестве компенсации тремя членами семьи Захарова, актёр отправил почтовым переводом. Жена, младший сын и брат погибшего получили по 33 копейки.

Напомним, ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявлял, что актер отправил каждому родственнику Захарова по 200 тысяч рублей.

Добровинский же - защитник потерпевшей стороны - на одном из заседаний подчеркнул, что его клиенты отказываются от выплаты морального ущерба и символично, в качестве компенсации, просит суд назначить взыскание в 1 рубль, обосновывая это тем, что боль утраты не заглушить никакими деньгами.

Ефремов является основным обвиняемым в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце. Джип актера 8 июня выскочил на встречную полосу и врезался на полной скорости в фургон Захарова. От удара машину жителя Рязани перевернуло. Он был доставлен в НИИ Склифосовского, где скончался через несколько часов от жировой эмболии, заявил эксперт на одном из заседаний суда.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию из зала суда.

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