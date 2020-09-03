Прокуратура: Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами неугодных лиц Фото: Иван МАКЕЕВ

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвинили в организации убийств предпринимателей, руководил бандой, которая устраняла конкурентов и прочих неугодных лиц. Об этом в четверг, 3 сентября, рассказал прокурор в Басманном суде Москвы, где в настоящее время решают вопрос о продлении меры пресечения в отношении бывшего губернатора.

- Во время расследования в следственные органы поступили заявления свидетелей. Они заявили, что испытывают страх от действий обвиняемого. Эта угроза не ликвидирована и несет не голословный характер. Выяснилось, что Сергей Фургал руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц, - объяснил прокурор.

Как вчера сообщал сайт kp.ru, экс-главе региона предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского.