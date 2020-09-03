В Кремль пока не поступили данные о фальсификации отравления Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремль пока что не поступали данные и детали по поводу заявления белорусской стороны о том, что отравление блогера и оппозиционера Алексея Навального могло быть сфальсифицировано. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Пока что мы располагаем деталями данной информации, - сказал официальный представитель Кремля в интервью ТАСС на просьбу прокомментировать заявление Александра Лукашенко.

Напомним, что президент Белоруссии сегодня заявил, что Минск сумел перехватить тайные переговоры Польши и ФРГ, согласно которым подтверждается, что выступление канцлера Ангелы Меркель про отравление оппозиционера были сфальсифицировано. Все материалы Минск обещает передать Кремлю в самое ближайшее время.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента РФ также заявил, что нет ни единого повода для обвинения России в случившемся с Навальным. Он отметил, что Москва не понимает причину для введения санкций со стороны запада, и что «надо быть глухим», чтобы не слышать позицию России по данному инциденту.