Коронавирус у Сергея Кириенко: болезнь прошла без последствий - выработались антитела

Кириенко переболел коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирус у Сергея Кириенко - первого замглавы администрации президента РФ - прошел без ущерба для его здоровья. Политик отметил, что не делал прививку, поскольку у него выработались антитела.

«Нет, я не вакцинировался. У меня все проще, я перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались. Не знаю правда, идет дискуссия - надолго ли остаются антитела, но это уже жизнь покажет», - сказал Кириенко журналистам на фестивале «Таврида-АРТ», передает РИА Новости.

«Таврида-АРТ» - это творческий фестиваль, который проходит в бухте Капсель в Крыму с 2 по 6 сентября, в нем принимают участие около 2 тысяч молодых деятелей культуры и искусства.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Препарат «Спутник V» разработан НИЦЭМ имени Гамалеи. После заявления Путина в Россию поступило более 27 заявок из других стран на поставку новой вакцины от коронавируса