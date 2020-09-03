Лукашенко заявил, что не даст развалить Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский президент Александр Лукашенко в четверг, 2 сентября, заявил, что не позволит развалить республику. Глава государства подчеркнул, что способов и меры для предотвращения подобного предостаточно.

- В Польше видят, что у нас в Белоруссии живут поляки, но это наши, белорусские поляки. Мы жили с ними в мире и согласии четверть веки при моей власти, никаких проблем абсолютно не было. Но, разумеется, мы никогда не станем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют, что после распада Белоруссии Гродненская область отойдет польской стороне. Никогда она не развалится и не отойдет, никто не позволит. Мер для этого предостаточно, - заявил белорусский лидер, чьи слова цитирует издание Sputnik Беларусь.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в Литве подписали закон о введении санкций против 30 белорусов, включая и самого Лукашенко. То же самое сделали Латвия и Эстония.

Вчера в МИД Белоруссии заявили о подготовке ответных санкций в отношении представителей стран Балтии.