Американский журналист рассказал о вскрытых Россией "немыслимых ошибках" НАТО Фото: Михаил ПАТЛИС

Россия вскрыла множество «немыслимых ошибок НАТО» при перехватах истребителями военных самолетов-разведчиков Соединенных Штатов. Такое мнение в своей статье для издания Washington Examiner высказал американский журналист Том Роган.

В своей публикации он проанализировал два таких перехвата, которые произошли 28 августа над водами Балтийского и Черного морей: российские Су-27 перехватили бомбардировщики американские В-52, которые приблизились в границе России. Том Роган подверг командование военно-воздушных сил Штатов и НАТО в Европе, отметив «серьезный тактический просчет» альянса.

- Почему американские бомбардировщики летают без сопровождения истребителей, хотя в НАТО должны были предвидеть высокий риск перехвата В-52 российскими самолетами?, - задается вопросом журналист.

Публицист также обратил внимание на инцидент над Балтийским морем, когда НАТО заявили о нарушении российским истребителем воздушного пространства Дании. В российском министерстве обороны эти данные опровергли.

- Россия сумела легко вторгнуться в суверенное воздушное пространство страны-члена НАТО. Ни датские, ни польские ВВС оказались не готовы к отражению этого вторжения, никто ничего не предпринял, хотя была возможность поднять эскадрилью истребителей F-16 с авиабазы Шпангдалем в ФРГ, - пишет автор статьи.

Наиболее резкую реакцию Тома Рогана вызвал комментарий командующего ОВВС НАТО Джеффа Харригяна: военные выразил готовность защищать воздушное пространство альянса.

- Для чего Харригян делает такое заявление, если русские только что доказали, что это неправда?, - спрашивает журналист.

Напомним, что Минобороны РФ регулярно сообщает о перехватах самолетов стран-членов НАТО вблизи российских границ. Так, сегодня днем российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии