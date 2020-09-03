«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через Госуслуги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 2022 года в России могут запустить продажу «красивых» автомобильных номеров через единый портал государственных услуг. Такой проект Минэкономики направило в правительство России в четверг, 3 сентября.

Первоначально любой желающий получить такой автомобильный номер должен будет принять участие в аукционе, во время которого смог бы выкупить право на «красивый» регистрационный номер для своего транспортного средства. Новая система продажи номеров через портал госуслуг заменит существующую систему онлайн-аукционов.

Кроме того, стали известны цены на такие номера для автомобилей. Самыми дорогими оказались номерные знаки с одинаковыми цифрами и буквами: такие таблички обойдутся автолюбителям в стоимость от 600 тысяч до шести миллионов рублей. Номера без повторяющихся символов будут стоить всего лишь пять тысяч рублей.

Минэкономразвития разработало 13 вариантов тарифов. Номера будут продавать на портале государственных услуг примерно через полтора-два года.