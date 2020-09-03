Захарова: Польша финансово поддерживает оппозицию в Белоруссии. Фото: Жукова Анастасия

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Польша продолжает неприкрытое вмешательство в дела Белоруссии и финансово поддерживает оппозицию, которая устроила несанкционированные массовые акции протеста в республике.

В МИД России также заявили, что их настораживает информация о словах президента Польши о готовности "взять под защиту" отдельные регионы Белоруссии.

- Власти Польши продолжают осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Польская сторона оказывает на Минск давление, диктуя линию поведения, и открыто поддерживает, в том числе и финансами оппозиционные силы в Белоруссии. Включая работу через подконтрольные НПО, - объяснила Мария Захарова в четверг, 3 сентября, во время брифинга.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Россия расценивает вынесение ситуации в Белоруссии на площадку Совета Безопасности ООН как вмешательство в дела республики.

Как сообщал сайт kp.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика не станет мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах. Президента возмутили открытые заявления Польши о том, что после распада Белоруссии Гродненская область отойдет польской стороне. Он отметил, что никогда не допустит развала своей страны.