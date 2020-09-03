После матчей "Спартака" от работы отстранены судьи Казарцев, Сухой и Москалев

"Спартак" на старте сезона стал лидером Премьер-Лиги. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стало известно о судьбе трех арбитров, которые работали на матчах "Спартака" в начале нового чемпионата. Так, судьи Василий Казарцев, работавший на игре "Спартак" - "Сочи" и рефери Алексей Сухой и Владимир Москалев с матча "Ротор" - "Спартак", отстранены на время от работы. Об этом сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

- Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, решения которой являются окончательными. Казарцев отстранён от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. Сухой и Москалёв отстранены на месяц, - заявил Ашот Хачатурянц в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, текст разговора размещен в телеграм-канале Арустамяна.

Напомним, что в матче "Спартак" - "Сочи" возник скандал после того, как спартаковцам назначили два пенальти в их ворота. Благодаря этому южане ушли от поражения, сыграв вничью 2:2. А вот в поединке с "Ротором" спартаковцы одержали победу о счетом 1:0. На перерыв в сезоне, напомним, москвичи ушли лидерами чемпионата России в Премьер-Лиге.