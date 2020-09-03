Премьеры РФ и Белоруссии поручили проработать погашение долгов за энергоносители

Премьеры РФ и Белоруссии поручили проработать оплату за энергоносители Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министры России и Белоруссии дали поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Минску. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак.

- Переговоры глав правительств России и Белоруссии прошли конструктивно, в том числе в части развития сотрудничества в области энергетики. Тему чуть позже проработают профильные ведомства, - отметил глава министерства.

Договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, российская и белорусской сторона достигли в четверг, 3 сентября, в ходе рабочего визита главы правительства России Михаила Мишустина в Минск. Там премьер-министр которого встретился с президентом республики Александром Лукашенко, а также провел переговоры с премьером Романом Головченко при участии делегаций обеих стран.

- Хотел бы поприветствовать все решения, которые сегодня мы уже обсудили и которые были приняты, по взаимным нашим вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Мы смогли достигнуть всех договорённостей, - сказал Михаил Мишустин.

Александр Новак также сообщил, что премьеры обсудили вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из Белоруссии на российские порты вместо портов Литвы.