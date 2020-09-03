Губернатор Александр Дрозденко рассказал, за счет чего экономика Ленинградской области вышла из пандемии в плюсе

Губернатор Александр Дрозденко выступил перед участниками форума «Энергия возможностей». Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области в шестой раз стартовал бизнес-форум «Энергия возможностей». Каждый год он собирает экспертов, предпринимателей, представителей власти и общественных организаций со всей России. 3 сентября перед участниками форума выступил глава региона Александр Дрозденко. Губернатор рассказал о мерах поддержки для предпринимателей, благодаря которым экономике Ленинградской области удалось не только благополучно пережить пандемию, но и выйти из нее в плюсе.

По словам Александра Дрозденко, в августе в регионе отмечен рекордный рост розничного товарооборота, выросло число малых и средних предприятий.

- Ленинградская область в период пандемии оказалась одним из локомотивов в России, - отметил губернатор. - Мы разработали метод «светофор» - снимали и вводили ограничения для бизнеса в зависимости от уровня заболеваемости в районе. Это позволило нам распределять риски, дать возможность предпринимателям работать. Многие жители Санкт-Петербурга приезжали к нам за товарами и услугами, и сегодня мы отмечаем рекордный рост розничного товарооборота. В регионе выросла численность занятых в малом бизнесе на 12%, а в августе на 21% стало больше средних предприятий.

Александр Дрозденко особо подчеркнул, что ужесточения «антикоронавирусных» мер для бизнеса в регионе не планируется. В свою очередь замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова положительно оценила работу Ленинградской области по поддержке бизнеса в период пандемии. Решающую роль в этот непростой период, по ее мнению, сыграло взаимодействие правительства и бизнеса, готовность региональных властей брать на себя ответственность и быстро реагировать.

- Во взаимодействии с Ленинградской областью мы для себя определяли лучшие практики, подходы, инструменты, брали лучшее, мониторили международный опыт, - подчеркнула Татьяна Илюшникова. - Полтора миллиарда рублей было выделено из бюджета Ленинградской области, не дожидаясь федеральных мер поддержки. Мы также направили в область 2,5 млрд рублей. Но на пике ситуации скорость реакции – заслуга губернатора.

Во время карантина правительство региона оперативно решало вопросы помощи предпринимателям, был принят целый пакет мер поддержки для бизнеса. Работала «горячая линия», были снижены ставки по упрощенной и патентной системам налогообложения, введены отсрочки платежей по аренде, приняты кредитные каникулы по микрозаймам. Из областного бюджета выделялись субсидии работодателям на неотложные нужды, а также социальные выплаты индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам и их несовершеннолетним детям.

Ленинградская область планомерно увеличивает объемы финансовой помощи для предпринимателей. Если в 2018 году на поддержку бизнеса направлялось 505 млн рублей, в 2019-м - 959 млн рублей, то в 2020 году эта сумма составила уже 1,5 млрд. рублей. В этом году большая часть средств выделялась на оперативную поддержку предпринимателей во время пандемии.

Бизнес-форум «Энергия возможностей» проводится в рамках нацпроекта «Малый, средний бизнес и поддержка предпринимательской инициативы». Его организаторами выступают Минэкономразвития РФ, правительство Ленинградской области, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области и Корпорация «Синергия». В этом году из-за пандемии коронавируса форум впервые проходит в онлайн-формате. На виртуальной площадке к нему присоединились более 5 тысяч участников. На форуме обсуждаются проблемы развития предпринимательства, антикризисные решения, практики и тренды продвижения бизнеса.