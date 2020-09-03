46 предприятий наградили «Нижегородской маркой качества»

Итоги регионального конкурса «Нижегородская марка качества» подвели 3 сентября.

- Несмотря на непростую экономическую ситуацию, число участников увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, а количество заявленных видов продукции и услуг - втрое. Лауреатами конкурса признаны 48 видов продукции и услуг 46-ти предприятий. Еще 148 товаров и услуг получили звание дипломантов конкурса. Среди них есть те, которые активно участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией, перепрофилировали свои производства на выпуск средств индивидуальной защиты, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Мы впервые регистрировали заявки на подтверждение качества услуг в сфере ЖКХ, образования, медицины. Есть даже производство натурального жареного кофе! Продукция местных производителей пользуется спросом не только в России, но и в странах СНГ, поставляется на экспорт, - отметил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Лауреаты «Нижегородской марки качества - 2020» смогут маркировать свою продукцию логотипом конкурса. Для покупателей этот знак является символом высокого качества. Кроме того, победители смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

Напомним, конкурс был утвержден правительством Нижегородской области в 2019 году. Его цель – поддержка высокой репутации производителей, выявление высококачественных товаров и услуг, подтверждение конкурентоспособности местных предприятий.