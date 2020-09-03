Россию обвинили в распространении слухов о психическом здоровье Байдена

Доказательств о том, что РФ пытается повлиять на выборы США спецслужбы не предоставили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разведка США в очередной раз обвинила Россию во вмешательстве в американские выборы президента. На этот раз речь идет об информации насчет психического здоровья кандидата на пост главы государства Джо Байдена, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на некий проект доклада специальных служб США.

В документе под названием «Россия, вероятно, будет клеветать о здоровье кандидатов США, чтобы повлиять на выборы 2020 года» сказано, что Иран и Китай пытаются критиковать действующего президента Дональда Трампа, а Россия якобы допускает резкие высказывания о Байдене и состоянии его психики. Документ, по словам журналистов, был передан на рассмотрение в офис по законодательным делам и связям с общественностью министерства 7 июля, но так и не был представлен широкой публике из-за просьбы придержать материал до комментариев и. о. министра внутренней безопасности США Чеда Вульфа.

Аналитики США уверенно заявляют, что Россия намеренно очерняет кандидатов на пост президента - сообщил телеканал.

В качестве примера специалисты привели опубликованную в марте некую российскую статью об особенностях речи Байдена. В ней говорится, что свойственные политику речевые ошибки могут быть вызваны не заиканием, а деменцией.