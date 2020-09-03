Нужен ли будет карантин россиянам по прилету в Египет: власти дали официальное пояснение

Власти Египта рассказали, нужно ли россиянам проходить карантин по пролету в страну Фото: Дмитрий Балакирев

3 сентября Россия возобновила авиасообщение сразу с тремя курортными странами: Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

В Египет самолеты из России будут летать 3 раза в неделю, причем только в Каир. В Хургаду и Шарм-эль-Шейх рейсов нет с 2015 года.

Проходить обязательный карантин по прилету в страну туристы не должны. Об этом официально сообщили власти Египта. Однако россиянам нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в аэропорт. Этого, кстати, требуют и ОАЭ, и Мальдивы.

Стоит сказать, что все три страны чрезвычайно популярны у россиян, поэтому эксперты прогнозируют, что в ближайшее время спрос на отдых там будет даже больше, чем количество рейсов. Тем более что пляжный сезон на этих курортах стартует как раз осенью и зимой.

Ранее в АТОР заявили о том, что Грузия уже также готова принимать российских туристов. Авиасообщение с ней пока не открыто, но этот вопрос в скором времени должен быть решен. Для поездки в Грузию туристам нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус на английском языке.