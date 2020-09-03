Благодаря акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» врачи-терапевты узнают, как правильно говорить о ВИЧ

Фото: Минздрав России.

С 31 августа по 3 сентября жители Республики Хакасия приняли участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Экспресс-тестирование проходило в 5 городах Республики: Саяногорске, Черногорске, Абакане, Белом Яре, Усть-Абакане. Экспресс-тестирование занимает всего 15 минут. За несколько дней свой ВИЧ-статус узнали почти 600 жителей Хакасии.

Фото: Минздрав России.

На консультациях люди узнают, как можно и как нельзя заразиться ВИЧ, что делать, если ВИЧ-статус оказался положительным и почему так важно узнать о заболевании как можно раньше (см. Важно). О том, что с ВИЧ можно и нужно бороться, объясняли и на образовательных семинарах для медицинских специалистов, которые проходили в городах проведения акции.

Фото: Минздрав России.

Министр здравоохранения Республики Хакасия Виктор Шевченко отметил высокую значимость акции для медицинского сообщества, а именно для врачей первичного звена, которые в ходе образовательных семинаров получили знания по технологиям психологической работы с ВИЧ-положительными пациентами.

Фото: Минздрав России.

— Это для нас новое и важное, этому надо учить и учиться, потому что люди, сталкивающиеся с этой проблемой, очень сложно идут на контакт с врачом. Эта акция - реальный шаг на пути раннего выявления ВИЧ-инфекции, на пути социализации людей, живущих с ВИЧ, а также формирования приверженности терапии, которая создает условия для полноценной и долгой жизни, - сказал министр здравоохранения Республики Хакасия.

Фото: Минздрав России.

ВАЖНО!

Вылечить ВИЧ нельзя, но жить с ним долго можно

ВИЧ пока относится к неизлечимым инфекциям. Благодаря современной антиретровирусной (АРВ) терапии, которая сдерживает развитие вируса, человек с ВИЧ-инфекцией может жить так же долго, как и тот, кто ее не имеет. Поэтому лечить ВИЧ можно и обязательно нужно.

Фото: Минздрав России.

«Раннее выявление и своевременное начало лечения ВИЧ-инфекции уменьшает вирусную нагрузку и приводят к значимым долгосрочным преимуществам. Откладывание начала приема антиретровирусной терапии даже при отсутствии симптомов в начале заболевания будет действовать наоборот – вирус иммунодефицита все равно будет ослаблять иммунную систему», - объясняют на консультациях эксперты акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».

Фото: Минздрав России.

ЧТО ДАЛЬШЕ

На очереди — Республика Тыва

С 4 по 8 сентября акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Республики Тыва: Кызыле, Ак-Довураке, Каа-Хеме, Чадане, Шагонаре.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru