Кого привьют от коронавируса в первую очередь, сообщил Минздрав Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первую очередь на этапе массовой вакцинации от коронавирусной инфекции прививку сделают студентам, призывникам, сотрудникам полиции, а также работникам торговли и сферы услуг. О приоритетной группе вакцинации от заболевания сообщили в российском министерстве здравоохранения в четверг, 3 сентября.

Напомним, что недавно в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, которая прошла успешные испытания на добровольцах. Глава Минздрава страны сообщил, что первые поставки препарата «Спутник V» большими партиями начнутся уже в сентябре этого года, а на максимальные объемы страна выйдет в ноябре-декабре.

До начала массовой вакцинации первыми прививку от коронавируса получат медицинские работники и учителя. Как ранее писал сайт kp.ru, детей от заболевания вакцинировать пока что не станут: дело в том, что сперва препарат от COVID-19 должен пройти полный цикл испытаний на взрослых.

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