Арест Сергею Фургалу продлили до 9 декабря

Арест Сергею Фургалу продлили до декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский суд в четверг, 3 сентября, вынес решение о продлении срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу еще на три месяца, до 9 декабря текущего года.

- Суд постановил, что ходатайство свидетелям следует удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей, - огласила решение судья Евгения Николаева.

Напомним, что ранее на заседании прокурор заявил, что бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвинили в организации убийств предпринимателей, руководил бандой, которая устраняла конкурентов и прочих неугодных лиц. В связи с этим свидетели, приславшие свои заявления в правоохранительные органы «испытывают страх и трепет из-за действий подсудимого».

На суде государственный обвинитель сказал, что исходившая от чиновника угроза по-прежнему не устранена.

Как сообщал сайт kp.ru, Следственный комитет также проверяет причастность бывшего чиновника в совершению тяжких преступлений на территории трех дальневосточных субъектов России.